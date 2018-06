La valanga leghista ha travolto e umiliato il Pd

Il secondo turno delle “amministrative” ha dato indicazioni molto più politiche del primo. L'affermazione del centrodestra è stata netta, soprattutto in Toscana e nell'ex "zona rossa". Non si tratta, come nel 1999, della sconfitta episodica di Bologna, ma di un arretramento grave del centrosinistra, cioè di un soggetto politico tradizionalmente favorito alle amministrative. Per il Pd in particolare, questa sconfitta equivale a quelle comunali del centrodestra nel periodo 2011-2014. Certo, ci sono elementi locali che non vanno sottovalutati, perché vanno in controtendenza. O, meglio, segnalano che insieme all'ondata generale c'è stato un cambiamento legato a fattori particolari e diversi: il centrosinistra vince a Brindisi, Teramo e Trapani, già amministrate dal centrodestra; il M5s si afferma ad Avellino, ma perde Ragusa al ballottaggio (dove governava). Per il resto, nei capoluoghi si confermano solo due maggioranze su venti: il centrosinistra ad Ancona e Brescia (in quest'ultimo caso, al primo turno). Il massiccio ricambio è frutto, in gran parte, del progresso del centrodestra. Può sembrare strano, perché di solito l'ex CDL ottiene meno voti (in valore assoluto) nei ballottaggi. Eppure stavolta, sebbene il calo di affluenza si sia verificato (-13,8% nazionale; -12,8% nei comuni tranne la Sicilia; -20,7% in Sicilia; -6,6% nel III municipio di Roma) i candidati del Pd sono stati meno brillanti di quelli di centrodestra o di destra vera e propria.

Se per la Lega questo risultato è un incoraggiamento ad insistere su una linea che potrebbe portare persino a nuove elezioni politiche (Salvini può essere tentato di "capitalizzare" il successo del momento), per i Cinquestelle c'è qualche riflessione da fare. In città come Roma, dove governa, due municipi su due sono stati persi male (col M5s neppure in ballottaggio); a Ragusa ha ceduto il comune contro un candidato appoggiato da Fratelli d'Italia (segno che il Movimento, pur essendo una "macchina da ballottaggi", nei capoluoghi va meglio dove l'uscente non è il proprio sindaco); ad Avellino, invece (cioè nella regione del leader Di Maio, che alle politiche ha dato quasi il 50% dei voti al M5S) ha stravinto contro un Pd sostenuto da De Mita. Del centrosinistra c'è poco da dire: gli restano cinque capoluoghi contro quindici della scorsa volta, ceduti in gran parte al centrodestra. Massa, Pisa e Siena vanno ad aggiungersi alle altre cittadelle "rosse" perdute in Umbria, Marche (Ancona è però ancora del Pd), Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Al Nord, dopo il varo della giunta con la Lega, al Carroccio mancano solo Piemonte e Trentino-Alto Adige per conquistare le regioni del Nord (e persino l'Emilia-Romagna è ormai in bilico). Salvini non aveva miglior modo per festeggiare la sua "luna di miele" con gli elettori (della quale però i Cinquestelle non sembrano trarre altrettanti buoni frutti in termini di voti).

Twitter: @LucaTentoni1