Finisce 0-2 Germania-Corea del Sud. Incredibile e storica eliminazione dei tedeschi. I coreani hanno segnato in pieno recupero al 92' con Kim. Rete convalidata dal Var. Il secondo gol dei coreani è arrivato al 96' con Son. Nell'altra partita del gruppo F la Svezia ha sconfitto il Messico 3-0. Passano il turno proprio Svezia e Messico. La Svezia va avanti come prima. Germania, incredibilmente ultima nel girone. L'ironia sul web (Guarda).

I gol: 47' st, cross dalla sinistra nell’area tedesca su cui si fa trovare pronto Ki che deposita in rete a un metro dalla porta. La Var conferma la bontà del gol che i tedeschi reclamavano in fuorigioco. 51' st: con la Germania tutta nell’area coreana (Neuer compreso), i coreani buttano avanti una palla su cui si avventa tutto solo H.Son che non ha difficoltà a fissare lo storico 2-0.

Gruppo F

Svezia 6

Messico 6

Sud Corea 3

Germania 3

Agli ottavi la Svezia incontrerà la seconda del Girone E: Brasile, Svizzera o Serbia (Ora Svizzera). Il Messico la prima dello stesso girone, ora Brasile.