Finisce 0-2 Germania-Corea del Sud. Incredibile e storica eliminazione dei tedeschi. I coreani hanno segnato in pieno recupero al 92' con Kim. Rete convalidata dal Var. Il secondo gol dei coreani è arrivato al 96' con Son. Nell'altra partita del gruppo F la Svezia ha sconfitto il Messico 3-0. Passano il turno proprio Svezia e Messico. La Svezia va avanti come prima. Germania, incredibilmente ultima nel girone. L'ironia sul web (Guarda).

I gol: 47' st, cross dalla sinistra nell’area tedesca su cui si fa trovare pronto Ki che deposita in rete a un metro dalla porta. La Var conferma la bontà del gol che i tedeschi reclamavano in fuorigioco. 51' st: con la Germania tutta nell’area coreana (Neuer compreso), i coreani buttano avanti una palla su cui si avventa tutto solo H.Son che non ha difficoltà a fissare lo storico 2-0.

Gruppo F

Svezia 6

Messico 6

Sud Corea 3

Germania 3

Agli ottavi la Svezia incontrerà la seconda del Girone E: Brasile, Svizzera o Serbia (Ora Svizzera). Il Messico la prima dello stesso girone, ora Brasile.

Germania fuori al primo turno: è la prima volta nella storia

Germania kaputt come mai prima ai Mondiali, che ha vinto per quattro volte. In due occasioni, dal 1930 a oggi, i tedeschi non hanno partecipato alla fase finale del torneo iridato: nel 1930 per scelta (ma non furono i soli a rinunciare al viaggio in Uruguay) e nel 1950, in Brasile, per squalifica assieme al Giappone (entrambe le nazioni vennero ritenute responsabili della seconda guerra mondiale). Mai, prima di oggi, la "Mannschaft" si era fermata al primo turno, un’onta calcistica indelebile, che farà discutere per anni. Di più, nelle 16 edizioni iridate precedenti la nazionale tedesca era sempre arrivata almeno ai quarti. L’unica altra squadra uscita una sola volta al 1/o turno è stato il Brasile nel 1966.

Se l’Italia piange, i tedeschi - peraltro da campioni del mondo in carica - non possono insomma ridere. Nel 1934 i "panzer" arrivarono terzi, ma nel '38 si fermarono al primo turno (ottavi, contro la Svizzera) che era a eliminazione diretta. Dal 1954 in poi è stato un susseguirsi di successi: Germania campione in Svizzera (1954), quarta nel 1958, ai quarti nel 1962, seconda nel '66 e terza nel '70, ancora campione nel '74, eliminata nel secondo turno (a girone) nel '78, seconda nell’82 e nell’86, campione nel '90. Poi, due volte nei quarti: nel '94 e nel '98. Seconda nel 2002 e nel 2006, terza nel 2010 e ancora iridata nel 2014, prima Nazionale ad avere vinto in un paese sudamericano (Brasile).

La "maledizione" dei Campioni del Mondo

Verrebbe da dire la maledizione dei campioni, già perchè l’eliminazione nella fase a gironi della Germania - trionfatrice quattro anni fa ai mondiali brasiliani - è solo l’ultima in ordine di tempo: da quattro edizioni, infatti, i detentori della coppa vengono sempre eliminati nella fase a gironi. Unica eccezione il Brasile campione iridato nel 2002 ed eliminato al mondiale 2006 ma ai quarti. E’ toccato alla Francia nel 2002, all’Italia nel 2010 ed alla Spagna nel 2014. E c'è di più, la Germania non era mai stata eliminata nella fase a gironi di un Mondiale: i tedeschi infatti, si sono sempre qualificati per il turno successivo.

Mondiali di Giappone e Corea del 2002: la prima sorpresa è l'eliminazione dei campioni del mondo in carica della Francia che, come la Germania a Russia 2018 chiude il girone all’ultimo posto. Decisiva allora la sconfitta con la "matricola" il Senegal.

Analoga sorte tocca all’Italia nel 2010 ai mondiali del Sudafrica: gli azzurri, campioni del mondo nel 2006 si fermano ai gironi. In panchina è tornato Marcello Lippi, ma il ct toscano non riesce a ripetere l’impresa di quattro anni prima. Gli azzurri chiudono il girone alle spalle di Slovacchia e Paraguay e tornano mestamente a casa.

La maledizione si ripete quattro anni dopo in Brasile. Campione del mondo in carica è la Spagna, che saluta il mondiale brasiliano finendo dietro a Olanda e Cile. Ora è toccato alla Germania che pure si è presentata al mondiale di Russia 2018 forte di 10 vittorie in 10 partite nella fase di qualificazione e del successo nella Confederations Cup giocata con i rincalzi. La difesa della coppa del mondo, anche questa volta, è durata poco