Assicuratore in pensione, ex calciatore con la passione per la bicicletta, in cui vanta pure delle medaglie, Mario Bettati dopo le lontane elementari a Salso e un corso serale per avere la terza media a Roccabianca, il suo paese, si è presentato all'ultima prova dell'esame di Stato al liceo artistico Toschi, con una borsa piena di quadri, la sua tesina su Giuseppe Verdi e una sporta con spalla cruda e culatello per festeggiare. Emozionato? Un po', anche se rassicura: «E' più difficile andare ai Millepini pedalando ai 18 all'ora».