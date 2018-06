I vandali delle scuole sono tornati: in due giorni colpiti Rondani, Melloni e Salvo D'Acquisto

I vandali sono tornati. A distanza di poche settimane la banda delle scuole è tornata a colpire: in due giorni tre incursioni al Melloni, al Rondani e alla Salvo D'Acquisto. E se nei primi due istituti il raid è avvenuto di notte, nel terzo è addirittura successo in pieno giorno. E' emergenza: in prefettura tavolo sulla sicurezza.