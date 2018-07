Ottenuti in Italia i primi embrioni di rinoceronte in provetta: prodotti con ovociti e spermatozoi di due sottospecie 'sorellè, aprono la strada al salvataggio di animali a rischio estinzione come il rinoceronte bianco settentrionale, di cui sopravvivono solo due femmine. Il risultato è pubblicato su Nature Communications da un gruppo internazionale guidato dall’italiano Cesare Galli, noto per aver clonato il primo toro Galileo e la prima cavalla Prometea.