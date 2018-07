Sabato si elegge la nuova Miss Parma: iscrizioni ancora aperte

Sabato all'Euro Torri sarà eletta Miss Parma 2018. E Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma, dedica all'evento un ampio servizio: le iscrizioni per le belle ragazze parmigiane sono ancora aperte. Lo spettacolo sarà condotto dalla giornalista di moda Nicole Fouquè e da Luca Onestini. Sempre su Parmagiornoenotte tutti gli appuntamenti della settimana: Bigborgoburger a Borgotaro, il musical Joseph a Calestano, la maratona per il compleanno di Matteo Casalini, Myss Keta al Mu, i party nelle piscine di Scurano e Palanzano. Non mancano le rubriche con Platinette, Moda & dintorni e Musica & dintorni, che presenta il disco degli Overedge. Tante le foto delle feste. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net