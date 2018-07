Comune: "Alla Regione ribadiremo: autolimitazione all’incenerimento"

Un'altra puntata sul tema inceneritore. E' ancora il Comune a intervenire, confermando l’accordo con la Regione Emilia Romagna (Regione: "Staremo dalla parte del territorio" - Leggi) sull’apertura di un tavolo di dialogo, tra i soggetti interessati, in questo caso circa la volontà di redigere un nuovo accordo volontario di autolimitazione della quantità di rifiuti da incenerire nell’impianto di Ugozzolo. L’assessore all’Ambiente Tiziana Benassi, infatti, fa sapere che “Il Comune c'è, e si rende sin d'ora disponibile a essere presente al tavolo del dialogo a fianco della Regione, in quanto competente in materia, e con i soggetti interessati per raggiungere un nuovo accordo volontario di autolimitazione della quantità di incenerimento da mandare a Ugozzolo, oggi scaduto". a quantità indicata dal Comune però non cambia, resta 130mila tonnellate da bruciare, nonostante la recente proposta di Iren di aumentare la capacità di incenerimento del forno e di realizzare un impianto di separazione di rifiuti. "Al tavolo ribadiremo la nostra posizione - conclude la nota -: chiederemo di mantenere l’autolimitazione a 130 mila tonnellate annue di rifiuti mandati a incenerimento. Questa non è solo la proposta del Comune, è la proposta di tutta la città. L’autolimitazione è una garanzia: Parma ha raggiunto livelli eccellenti di raccolta differenziata e per questo vogliamo continuare a compiere passi in avanti, in un’ottica di aumento della raccolta differenziata e nel rispetto del Piano Regionale Rifiuti 2020”.

Legambiente: "Iren rinunci a potenziare"

«Iren rinunci subito all’ulteriore richiesta di combustione». Lo sollecita Legambiente Emilia-Romagna, commentando la richiesta della multiutility di aumentare la potenzialità dell’inceneritore di Parma. «I rifiuti indifferenziati dei cittadini di Parma e Reggio sono in calo - precisa Legambiente, 'grazie alla raccolta differenziatà - dunque la scelta non ha corrispondenza con le necessità».

Tutta colpa dello 'Sblocca Italià che ha già permesso a Iren di bruciare, da due anni, «oltre 30.000 tonnellate in più rispetto alle autorizzazioni originarie e alla indicazione della pianificazione pubblica», sottolinea l’associazione, che già nel 2015 aveva osteggiato la richiesta.

«Portare la quantità di rifiuti smaltibili nell’inceneritore di Parma a 190 mila tonnellate - sottolinea Legambiente - avrebbe il solo scopo di ingrassare le casse di Iren», saturando il forno «con rifiuti speciali» prodotti dalle aziende che, invece, dovrebbero riciclarli: «Chiediamo a Iren di fare un passo indietro», se non lo facesse si «attesterebbe il definitivo sganciamento di Iren dal controllo pubblico e una mancanza di rispetto per i territori in cui opera».