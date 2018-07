Morto Steve Ditko, il "papa" dell'Uomo Ragno

Steve Ditko, co-creatore di personaggi dei fumetti del calibro di Spider-Man e Doctor Strange per Marvel Comics, è morto all’età di 90 anni. A dare la notizia la polizia di New York, che ha reso conto come il disegnatore sia stato trovato morto il 29 giugno nel suo appartamento di Manhattan.

Ditko, insieme a Stan Lee, creò Peter Parker e il suo alter-ego Spider-Man nel 1962 e lo presentò su «Amazing Fantasy». Un anno dopo, Ditko svelò al mondo anche il supereroe metafisico Doctor Strange.

Le avventure di Spider-Man e Doctor Strange sono state trasformate in film di successo. Ditko lasciò la Marvel nel 1966 e ritornò nel decennio successivo. Una delle sue ultime creazioni è stata Squirrel Girl, che ha conquistato le simpatie del pubblico di lettori di fumetti.