Per giudizio quasi unanime Simone Iacoponi è stato, nella passata stagione, il crociato dal rendimento più continuo ed elevato. 40 presenze e un gol, diverse gare a destra, tante al centro e l’ultima, quella di La Spezia, proprio come un anno prima a Firenze con l’Alessandria, a sinistra. Un jolly sempre affidabile e apparentemente pronto per affrontare le difficoltà della massima serie.