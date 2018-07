Aspettando il Jumbo Day a Fontevivo e la festa di Robi Bonardi in Oltretorrente

Grandi eventi questa settimana su Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma. In primo piano, la festa del Jumbo Day a Fontevivo e la festa per i 50 anni di carriera di Robi Bonardi in piazzale Inzani. Il locale è «La Viasa» di Corniglio, lo staff è quello del Madnight, la coppia della settimana è quella di Sheila e Giorgio mentre il concerto della vita è di Michela Tedeschi. Non mancano le rubriche: per la musica, il video di Gabber e il disco di Krissi, per la moda il nuovo negozio di Dolce&Gabbana a Forte dei Marmi. Tanti altri appuntamenti con concerti, aperitivi e cene per ogni giorno della settimana. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste, inviate le immagini a mvaroli@gazzettadiparma.net