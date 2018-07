Accolto a Parma con grandi aspettative, ha dovuto fare i conti con un infortunio rivelatosi più serio del previsto, con conseguente intervento chirurgico. Poi finalmente i gol e la promozione, ma anche il «pasticcio» degli sms, da cui peraltro è stato scagionato, a differenza di Calaiò. Fabio Ceravolo ammette di aver vissuto «una stagione come fossero state tre» ma ora è pronto a riassaporare la serie A. Leggi l'intervista, in cui svela anche la sua passione per la pittura