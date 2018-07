«L’amministrazione comunale ha deciso di annettere Sissa a Trecasali, con quest’ultimo che diventerà il centro nevralgico del nuovo comune. In questo modo si sono disattesi completamente gli accordi pre-fusione non coinvolgendo in alcun modo i cittadini»: dure critiche dal gruppo di opposizione di Sissa Trecasali «I cittadini-Nuovo inizio» riguardo la scelta dell’amministrazione comunale di accentrare tutti gli uffici comunali a Palazzo Pizzetti a Trecasali.