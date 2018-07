Il Comune vorrebbe unire la scuola elementare Adorni di via Paciaudi, ora parte dell'istituto comprensivo Micheli del quartiere San Leonardo, alla Sanvitale Fra Salimbene di piazzale Santafiora per una questione territoriale e per riequilibrare la presenza degli stranieri nelle due scuole. Anche i genitori dicono sì all'accorpamento. Ma non tutti sono d'accordo.