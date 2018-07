«Ritornare in serie A con la maglia del Parma, il club in cui sono cresciuto come calciatore, per me è stato un sogno» ha raccontato ieri Marcelo Gazzola nel ritiro crociato di Prato allo Stelvio. «Adesso dovremo formare un gruppo che abbia un giusto mix di giovani ed esperti e stare sempre sul pezzo perché in A ti fanno pagare ogni minimo errore».