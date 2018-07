Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1 OPERAI/E ALIMENTARI

Azienda del settore alimentare a Parma cerca Operai/e addetti alla produzione con esperienza pregressa nella mansione. Le figure inserite si occuperanno della gestione, avviamento e monitoraggio della linea di confezionamento tramite utilizzo del PLC di comando. Requisiti richiesti: precedente esperienza in una produzione alimentare, conoscenza delle linee di produzione ed utilizzo del PLC di comando, predisposizione a lavorare in team.

Sede di lavoro: PARMA

2 SALES CONSULTANT/ CONSULENTE COMMERCIALE

Scuola di Inglese presente su tutto il territorio nazionale con oltre 70 Centri, seleziona per la sua sede di Parma un Sales Consultant. Il profilo selezionato dovrà ricoprire mansioni di consulenza e vendita di progetti formativi, customer care e follow up nei confronti degli studenti e delle aziende clienti. Si richiede esperienza, attitudine e forte propensione alla vendita, capacità di lavorare per obiettivi, conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: PARMA

3 DATA BASE ADMINISTRATOR (DBA)

Azienda del settore informatico, cerca Database Administrator che abbia maturato almeno 5 anni di esperienza e un’ottima conoscenza SQL. La figura inserita è in grado di gestire Backup/Restore, patches e upgrade, tuning e la security, sia lato logins/utenti che lato s.o. e sistema database server

Gestione. Inoltre si dovrà occupare dell’implementazione e monitoring di sistemi H.A. (clustering, repliche e mirroring).

Sede di lavoro: PARMA

4 MECCANICO MEZZI PESANTI

Azienda cerca un meccanico per la riparazione e la manutenzione di mezzi pesanti. È richiesta una buona conoscenza del motore dei camion ed esperienza nella mansione. Requisito preferenziale il possesso della Patente C.

Sede di lavoro: PARMA

5 TECNOLOGO DI PROCESSO/ ALIMENTARE

Multinazionale produttrice di impianti alimentari cerca un Tecnologo di Processo con esperienza di 2/3 anni in aziende del settore alimentare o farmaceutico.

La risorsa inserita avrà il compito, a seguito dell’installazione dell’impianto, di recarsi presso la sede dei clienti per valutare che l'impianto funzioni secondo le specifiche concordate. Si occuperà della valutazione dell’effettivo funzionamento in asettico delle macchine; assisterà alle prove ed ai prelievi di prodotto; seguirà le analisi di laboratorio e ne valuterà, con i tecnici, i risultati.

In caso di problemi avrà l'incarico di trovare, insieme ai tecnici meccanici ed elettronici, le possibili soluzioni.

Egli si rapporterà costantemente con i clienti; sarà da interfaccia tra i tecnici in loco e quelli in sede.

I requisiti indispensabili per ricoprire il ruolo sono il possesso di titolo di Laurea in tecnologie alimentari o equivalente; conoscenze tecniche di impianti che operano in asettico; buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità ad effettuare trasferte.

Sede di lavoro: PARMA

6 BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO/ITALIA

Società specializzata nello sviluppo commerciale cerca Back Office Commerciale Estero/ Italia che conosca bene l’inglese e preferibilmente un’altra lingua (spagnolo)

La risorsa si occuperà delle seguenti attività: gestione richieste di clienti attivi, redazione offerte e preventivi, caricamento ordini e gestionale e monitoraggio stato di avanzamento ordini fino alla loro evasione. Attività di prospection ed indagini di mercato per la ricerca di potenziali clienti tramite campagne marketing e contatti telefonici in lingua, organizzazione appuntamenti e visite commerciali, gestione di offerte e preventivi, gestione ordini dall’acquisizione all’evasione. Costante contatto con partner produttori/distributori e clienti finali.

Il candidato ideale è dotato di precisione, organizzazione, forte motivazione, proattività e predisposizione al lavoro per obiettivi, con ottime doti comunicative e commerciali e visione di insieme.

Sede dell’azienda: PARMA

7 OPERATIONS TRASFERISTA MECCANICO

Azienda dell’automazione industriale cerca un Montatore Elettromeccanico Disponibile a Trasferte con almeno tre anni di esperienza in analoga posizione presso aziende del settore.

La nuova risorsa si occuperà di supportare gli operatori di produzione nella fase di premontaggio e di collaudo delle attrezzature e dei macchinari. Gestirà inoltre l’avviamento degli impianti direttamente presso i clienti, fornendo supporto tecnico post vendita e manutenzioni elettromeccaniche straordinarie. La figura selezionata possiede diploma di perito meccanico/industriale; conosce la lingua inglese e della programmazione PLC, è disponibile a trasferte all’estero. Completano il profilo spirito d’iniziativa, autonomia operativa, orientamento al lavoro di squadra.

Sede di lavoro: provincia di Parma

8 SOFTWARE ENGINEER

Azienda focalizzata sull’ideazione di Macchinari Industriali ad alto contenuto tecnologico per diversi settori merceologici cerca un Software Engineer per l'ampliamento dell'organico. La risorsa verrà inserita all'interno del R&D e avrà la responsabilità di scrivere le specifiche dettagliate di design;

sviluppare il codice in accordo con le specifiche di progetto; garantire la qualità e la intelligibilità del software scritto; contribuire allo scouting tecnologico per raggiungere soluzioni più efficaci; supportare il Validation Specialist, spiegando la logica della soluzione sviluppata.

La figura inserita collaborerà a stretto contatto con altre Funzioni coinvolte nei progetti: Application, Testing, Validation, Project Management, After Sales e parteciperà al processo di release.

Il candidato ideale possiede una Laurea in Ingegneria informatica, Elettronica o affini ed ha una comprovata competenza di sviluppo software in linguaggio C. Proviene possibilmente dal settore industriale ed ha una forte propensione all'innovazione tecnologica, al problem solving, al lavoro in team. Gradita conoscenza di C#.

Sede di lavoro: PARMA

9 OPERATORI DELLA RISTORAZIONE

Catena di ristorazione cerca 8 operatori della ristorazione part-time da inserire nei ruoli di addetti/e alla sala (ricezione dell'ordine con palmare, servizio ai tavoli, pulizia del locale); addetti/e alla cucina ed alla griglia (assemblaggio pietanze e cottura carne.

La ricerca è rivolta a candidati con minima esperienza nella ristorazione, preferibilmente in ambiti con ritmi di lavoro sostenuti.

Luogo di lavoro: PARMA

10 PERITO MECCANICO

Azienda del settore metalmeccanico cerca Perito Meccanico per inserimento nelle lavorazioni di precisione su macchine a controllo numerico e controllo qualità. Si richiede diploma di perito meccanico, forte disponibilità all’apprendimento.

Zona di lavoro: PARMA

11 DISOSSATORE

Azienda operante nel settore alimentare cerca un disossatore. Il/la candidato/a prescelto/a si occuperà di lavorazione delle carni e disosso prosciutti cotti. Si richiede pregressa esperienza in analoga mansione.

Zona di lavoro: Langhirano (PR)

12 AREA MANAGER FRANCIA

Azienda del settore impiantistico, che opera in contesti internazionali ed in costante crescita, cerca un/a Area Manager Francia. La ricerca è rivolta a candidati/e con esperienza decennale nel settore della vendita all'estero di macchine e impianti su commessa. Il ruolo prevede l’iniziale inserimento presso la sede italiana dell’azienda per la formazione adeguata. Successivamente è richiesta la disponibilità a frequenti trasferte in Francia per lo sviluppo commerciale della zona. La figura risponde direttamente al Sales Director e prevede la gestione e lo sviluppo delle vendite presso importanti clienti internazionali.

Le attività previste nel ruolo riguardano la gestione e sviluppo dei clienti consolidati e prospezione dei potenziali nella zona Francese; il raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di fatturato, volumi e margini; l’organizzazione di visite regolari presso clienti e coordinamento di agenti locali; la collaborazione con l’Ufficio Tecnico e ingegneria nelle fasi di sviluppo del progetto; la redazione delle offerte commerciali avvalendosi del supporto del back office e partecipazione a fiere di settore

Si richiede titolo di laurea o un diploma tecnico, ottima dimestichezza con gli strumenti informatici (pacchetto Office, CRM) e, indispensabile, la conoscenza fluente della lingua francese e inglese.

Completano il profilo le elevate capacità comunicative, spirito di gruppo, proattività, capacità di lavorare per obiettivi e deve essere dotata di spirito di iniziativa.

Sede di lavoro e mobilità territoriale: PARMA

13 IMPEGATO COMMERCIALE ESTERO CON TEDESCO

Azienda di Parma specializzata nella Consulenza e Sviluppo Commerciale in Italia e all'Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno Impiegata Back Office Commerciale con conoscenza del Tedesco. La figura nel ruolo si occuperà dell'attività di scounting vs mercati esteri, con l'obiettivo di individuare distributori, importatori e reti di vendita, per potenziare o sviluppare il business dei nostri clienti nei paesi di interesse. Si cerca una persona dinamica, propositiva, che abbia maturato una pregressa esperienza in uffici commerciali, abituate al contatto telefonico verso clienti prospect, metodiche e puntuali, che dispongano di una buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel in modo particolare). Rappresenta un requisito fondamentale l'ottima conoscenza delle lingue Inglese e Tedesco.

Zona di lavoro: PARMA

14 DISEGNATORE MECCANICO

Azienda del settore metalmeccanico cerca Disegnatore Meccanico. Requisito indispensabile: il possesso di un diploma o di una laurea di carattere tecnico-meccanico. Fondamentale la conoscenza del disegno meccanico e dei programmi Autocad 2d/3d e Solidworks. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di minimo 2 anni.

Sede di lavoro: PARMA

15 BRANCH MANAGER

Costruiamo ogni giorno soluzioni per la gestione delle Risorse Umane. Siamo un gruppo specializzato nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle Risorse Umane, cerca per l’attuazione dei paini di sviluppo un/una Branch Manager, che assuma la responsabilità del coordinamento dello staff della filiale e dei risultati economici della stessa, sulla base degli obiettivi assegnati. La figura ricercata si occupa dello sviluppo commerciale e dell’implementazione di azioni mirate di marketing sul territorio. Cerca e acquisisce aziende interessante ai servizi HR, gestisce gli accordi commerciali (dal preventivo all’incasso), fidelizza i clienti già acquisiti, operando in maniera sinergica con gli staff delle Divisioni specializzate nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi aziendali. Crea valore per il cliente proponendo servizi e soluzioni, promuovendo una politica commerciale di cross selling. Supervisiona il processo di delivery e delle Politiche Attive. Supporta la crescita e lo sviluppo professionale dello staff della filiale. Il candidato ideale è laureato, preferibilmente in materie economiche o umanistiche, e ha sviluppato un’esperienza in ruoli commerciali, di almeno 5 anni, all’interno di Agenzie per il Lavoro o Società di Consulenza HR. Completano il profilo: approccio consulenziale, orientamento al cliente e alla qualità del servizio, problem solving e capacità di lavorare in team, ottime doti relazionali e comunicative.

Sede di lavoro: PARMA

16 NETWORK SECURITY

Società italiana leader nel settore dei Servizi Informatici per ampliamento del proprio organico Nexsoft ricerca un/una Security Administrator. Il candidato ideale ha maturato almeno 3 anni come esperto di sicurezza, ed sa analizzare e progettare architetture di rete complesse; conosce bene la rete i protocolli di traffico e il routing basati su IP inoltre, ha buone competenze nella configurazione di apparati di routing e firewalling. Fattore preferenziale costituisce la competenza su apparati firwalling checkpoint.

Sede di lavoro: PARMA

17 DIRETTORE DI NEGOZIO

Azienda della GDO che appartiene ad un gruppo multinazionale di origine tedesca, cerca Direttore di Negozio per il nostro punto vendita di Parma. Il/la candidato/a ideale ha maturato almeno 3/5 anni di esperienza nel settore della Grande Distribuzione, in particolare settore alimentare, è fortemente motivato/a al lavoro per obiettivi e predisposto/a al contatto con il pubblico. La risorsa inserita, nel ruolo, avrà la gestione degli Addetti alla vendita e si occuperà di controlli igienico-sanitari del punto vendita; attività e chiusura cassa; gestione ed esposizione merce nel punto vendita. Inoltre avrà contatti con la clientela e gestirà gli ordini della merce e i dipendenti. Sarà valutato come fattore preferenziale il domicilio sul territorio della provincia.

Sede di lavoro: PARMA

18 OPERATIONS INGEGNERE MECCANICO

Azienda metalmeccanica specializzata nell'industria alimentare cerca un Assistente Responsabile Tecnico. La risorsa si occuperà di sviluppo preliminare del progetto, schemi di flusso e layout per studio di fattibilità, gestione contatto con alcuni clienti esteri.

Si richiede il possesso di titolo di Laurea in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Chimica o Chimica, tassativamente, una buona conoscenza dell'inglese per contatto cliente (sarà considerato un plus la conoscenza di francese e/o spagnolo). Esperienza pregressa maturata in aziende d'impianti asettici, beverage, cernita, o riempitrici, e conoscenza del CAD SolidEdge (utilizzo marginale) verranno considerati titoli preferenziali. Si richiede inoltre diponibilità a sporadiche trasferte all'estero.

Si offre inserimento diretto e buono pasto giornaliero.

Sede: zona Fidenza (PR)

19 RESPONSABILE PRODUZIONE

Azienda metalmeccanica cerca un/una Responsabile Di Produzione in possesso di Diploma di perito meccanico e/o laurea tecnica, preferibilmente in Ingegneria meccanica, con ottimo curriculum studiorum. Il candidato ideale possiede esperienza pluriennale nella produzione, con elevate capacità di gestione della pianificazione e dei carichi produttivi nonché di coordinamento delle figure professionali coinvolte nel processo produttivo quali saldatori, tubisti, operatori generali di montaggio. Si richiede capacità di interazione/trattativa con officine esterne e fornitori di varie tipologie e provenienza dalla produzione di impianti (o parti di essi), in particolare carpenterie, tubazioni saldate, montaggi industriali, cablaggi elettro - strumentali e supervisione delle attività relative al controllo qualità.

Completano il profilo, la consolidata esperienza nella gestione del personale, con doti di leadership e autorevolezza; Capacità di lavorare per obiettivi, sotto stress ed in tempi ridotti; assertività e proattività; senso pratico, apertura all’innovazione.

La risorsa nel ruolo svolgerà in completa autonomia in completa autonomia le seguenti attività:

Coordinamento delle attività degli addetti (fino a 40 operai), monitorando e ottimizzando le turnazioni; redazione e monitoraggio dei cicli di lavorazione, in termini di tempi e modalità; gestione del magazzino e la movimentazione della merce; coordinamento delle attività dei reparti di produzione e lavorazione, garantendo il pieno adempimento delle commesse secondo i termini contrattuali. Inoltre la persona inserita risolverà le problematiche inerenti le lavorazioni e le eventuali non conformità, assicurando standard aziendali, procedure e adempimenti per la sicurezza sul lavoro, per la qualità e le certificazioni.

Sede di lavoro: Provincia di Parma

20 FARMACISTA

Punto vendita della GDO cerca Farmacista iscritto/a all'albo che sotto la supervisione del Responsabile di Negozio si occupi del corner presente all’interno del PDV, incluso l’accoglienza, consulenza e servizio al cliente, la presentazione e spiegazione dei prodotti, la gestione delle vendite e la sistemazione delle merci e la gestione del magazzino. Si richiede possesso di Laurea in Farmacia o similari, abilitazione all’esercizio della professione e minima esperienza nella mansione. Completano il profilo l’orientamento al Cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e approccio orientato al rispetto delle regole.

Sede di lavoro: PARMA