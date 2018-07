La Procura: «Pena da scontare in B»

La notizia più inquietante (per i tifosi del crociati) l'ha battuta ieri l'Ansa alle 9.55. Riportiamo testualmente: «Il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo, rischia la serie A: dalla Procura della Figc sono infatti in arrivo ai processi di domani (oggi per chi legge, ndr) al tribunale federale nazionale richieste pesanti in termini di penalizzazione, "afflittive" ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa».