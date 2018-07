Due punti di penalizzazione nella classifica di serie B, e dunque mancata promozione in A, oppure sei punti di handicap nel prossimo campionato in massima serie. Queste le sanzioni chieste dal Procuratore Federale ieri durante l'udienza del processo sul caso degli sms. Per Calaiò sono stai chiesti quattro anni e mezzo di squalifica e 50mila euro di multa. L'avvocato difensore del club crociato Edoardo Chiacchio al termine della sua arringa si è però detto fiducioso.