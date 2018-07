Il ritorno delle feste anni '60 e '70 a San Pancrazio e a Traversetolo

Sarà un weekend all'insegna delle feste anni '60 e '70. Su Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta di Parma, spazio agli eventi di San Pancrazio, con dj Frambo e gli Explosion, e di Traversetolo, con il concerto dei Corvi e il mercatino vintage. Anche per i giovanissimi la festa non manca e sarà al Bagarre con musica commerciale. La coppia della settimana è quella di Mario e Angela, il personaggio è la miss Elisa Amoretti, la cantante è Enza Kucic e il concerto della vita è raccontato da Daniela Ferrari. Il locale è l'Osteria Giuseppe Verdi della Piazza. Non mancano tutti gli appuntamenti della settimana con i nostri consigli. E non mancano le rubriche con Moda & dintorni di Nicole Fouqué, Musica & dintorni di Pierangelo Pettenati e Generazione Bit di Riccardo Anselmi. Tante le foto delle vostre serate. E se volete pubblicare le immagini delle vostre feste inviatele a mvaroli@gazzettadiparma.net