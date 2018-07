«Il mio Parma gettato nel fango»

Fa un po’ strano intervistare Alessandro Lucarelli mentre il Parma si allena. Così come è stato strano, ieri, vederlo arrivare in «borghese», all’ora di pranzo, nel ritiro di Prato allo Stelvio. Lucarelli si ferma sino a domani, con la squadra scenderà a Pergine Valsugana per assistere all’amichevole con il Foggia. Inevitabile che si parli di emozioni, tra amarcord e futuro. Ma anche dell'inchiesta sui messaggi whatsapp di Calaiò.