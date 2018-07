Luca Rigoni, 33 anni, è arrivato da qualche giorno a rinforzare il centrocampo crociato. E' uno specialista in salvezze: nelle ultime nove stagioni ha sempre giocato in serie A con squadre (Chievo, Palermo, Genoa) impegnate in fondo alla classifica. «Come neopromossa - spiega - potremo anche avere meno qualità di altre squadre ma non potremo mai mettere in campo meno fisico e meno fame di punti».