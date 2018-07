Le mille facce del vetro: tra estetica e sicurezza. Oggi di gran moda e largamente impiegato in architettura, se non di alta qualità può essere pericoloso. Basti pensare alla lastra caduta sulla banchina nella stazione Mediopadana di Reggio qualche settimana fa. «Il vetro deve essere sicuro e se si rompe non deve rappresentare un pericolo» parola di Sandro Squeri, di Tecnovetro. Ecco i consigli dell'esperto.