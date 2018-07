È passata da poco mezzogiorno, quando la notizia dei cinque punti di penalizzazione inflitti al Parma per il caso degli sms comincia a fare il giro della città. Nei bar, dove ci si ritrova abitualmente per la pausa pranzo, ma anche sui social, le reazioni della tifoseria crociata si manifestano subito in un concentrato di rabbia e delusione.