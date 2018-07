Il giorno dopo la sentenza che ha sancito la penalizzazione di 5 punti per il Parma (da scontare nel prossimo campionato di serie A) e la squalifica di 2 anni a Calaiò per i messaggi whatsapp, i legali della società e del giocatore sono già al lavoro per il secondo tempo del processo che alla fine potrebbe sancire la riduzione delle pene.

L'avvocato Eduardo Chiacchio, che difende il Parma, non è ovviamente soddisfatto della sentenza ma si dichiara fiducioso in vista dell'appello.