A Bannone si gioca a cricket

Non l’hanno costruito affinché tornasse qualcuno, a Bannone, come fece Ray Kinsella nell’Iowa. Non è un campo da baseball bensì da cricket, sport parenti: anche nel cricket, dove si gioca in 11, c’è una pallina da lanciare, più piccola, e da colpire con una mazza, fatta tipo muso di ornitorinco, vi sono giocatori disseminati sul campo per prenderla, a mani nude, non con un guantone, ad eccezione del ricevitore, ma non ci sono le basi (si corre su e giù dal pitch lungo 20 metri e largo 3).