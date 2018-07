La ricetta della Peppa - Tasche di pollo, buone e facili da cucinare

Oggi vi suggerisco una ricetta ricca di sapore, semplicissima da realizzare e anche leggera. Un modo alternativo per cucinare il petto di pollo e renderlo morbido e saporito. La golosa cremina che si forma invoglierà anche i bambini a mangiare questo delizioso secondo.

INGREDIENTI

3 mezzi petto di pollo

5 cucchiai di olio

Gr 50 prezzemolo tritato

1 spicchio d'aglio

Gr 50 pane grattugiato

Sale

PER IL RIPIENO

Gr 200 caprino

PREPARAZIONE

Puliamo il prezzemolo e lo tritiamo insieme dell'aglio, mescoliamo al pane grattugiato e a un cucchiaio di olio. Saliamo. Incidiamo i mezzi petti di pollo formando la tasca, dovrete avere l'accortezza di essere delicati in modo da non bucare la carne per evitare che fuoriesca il ripieno. Se non avete il coltello adatto fateveli preparare dal macellaio di fiducia. Ora riempiamo le tasche di pollo con il caprino (è comodo perché ha la forma cilindrica). Chiudiamo le tasche e irroriamo abbondantemente di olio, le passiamo nella panatura aromatica facendola aderire per bene. Prendiamo una teglia e vi disponiamo il pollo cuocendolo in forno a 200° per 15 / 20 minuti sino a che la superficie sarà dorata. Impiattate le tasche irrorandole con il sughetto che si sarà formato.

COSTO DEL PIATTO: 12€