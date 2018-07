Le ambizioni delle parmensi

Saranno cinque quest'anno le formazioni parmensi al via nel campionato di Eccellenza e in questi giorni hanno virtualmente chiuso la campagna di rafforzamento. Se il Salso e il Pallavicino punteranno anche stavolta la salvezza, il neo promosso Colorno spera quantomeno in una stagione tranquilla mentre Piccardo e Felino, anche loro new entry, si sono molto rinnovate per provare a puntare in alto.