La gioia di Diego e i suoi progetti

«Vincere a Giffoni è stata una grande gioia». Lo afferma il piccolo attore parmigiano Diego Delpiano, protagonista della pellicola di Gabriele Pignotta «Ötzi and the mystery of time» (Ötzi e il mistero del tempo), fra i sei film premiati alla quarantottesima edizione del Giffoni Experience. In una lunga intervista Diego racconta che ha appena terminato di registrare la seconda serie della sit com «New School», che sarà in onda su Sky probabilmente da settembre, mentre a gennaio arriverà sul grande schermo al fianco di Paola Cortellesi nel film «La befana vien di notte», per la regia di Michele Soavi.