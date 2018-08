Sono in continuo aumento le denunce di furti di bici nelle strade della città. L'ultimo caso riguarda un immigrato della Guinea Bissau che ha cercato di rubare una due ruote nella caserma dei carabinieri di via Garibaldi. Un ucraino invece è stato denunciato per tre volte in sei giorni dopo essere stato sorpreso a cercare di tagliare i lucchetti delle bici parcheggiate.