Ha quasi 27 anni il nevianese Marco Pini, ingegnere, e da quattro ha scoperto di avere un talento per la bici. La sua passione è andata crescendo di pari passo con i risultati che otteneva in competizioni sempre più selettive, come la «Hero» che si corre in Valgardena, dove si è piazzato 9° assoluto e primo di categoria nel tracciato corto.