Quando la musica non muore e il ritmo di una batteria non si ferma al ricordo, ma riprende vita grazie a una donazione. Così il papà del musicista Cristiano Maggi, morto a soli 20 anni in un incidente stradale, ha regalato i piatti e i tamburi del figlio al piccolo Richmond, il bambino di Parma e di origine africana, che ha vinto il Festival di Novellara, grazie alle maestre dell'Albertelli e al suo talento, a 8 anni, ma che fino a ieri non poteva possedere una batteria.