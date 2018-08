Il governo fa saltare finanziamenti per 18 milioni

Si allontanano i 18 milioni di euro di contributi statali che Parma si era aggiudicata per sei progetti di riqualificazione urbana (fra cui quello per l'Ospedale Vecchio) presentati nell'ambito del piano per le periferie. Il decreto Milleproroghe ha infatti stabilito di rinviare tutto al 2020. Duro il sindaco Pizzarotti: «Lega e M5s vogliono toglierci i finanziamenti».