Cenerentola Doc Orcia, un'intensa trama di profumi

Oggi più che mai si è alla ricerca di vini che escano dal seminato consuetudinario e diano una dimensione territoriale prettamente italica e originale. Da ciò si può dedurre che nel nostro Paese sulla base della territorialità gli uomini hanno plasmato i diversi vitigni arrivando ad ottenere in ogni regione i più adeguati a quel territorio. Uno di questi è il Foglia Tonda un vitigno a bacca rossa autoctono toscano, il cui nome deriva appunto dalla forma perfettamente tondeggiante sui bordi della foglia in piena epoca vegetativa. Si trovano tracce storiche del Foglia Tonda nei trattati di viticoltura attorno alla metà dell’Ottocento soprattutto nei vigneti del barone Ricasoli presso il castello di Brolio a Gaiole in Chianti, in seguito è stato rinvenuto in altri areali, in particolare nel Chianti essendo questa la sua zona di elezione primaria. Il grappolo di medie dimensioni o medio-grandi ha forma piramidale, compatto o semi-compatto provvisto di uno o due ali. L’acino è medio con buccia pruinosa di media consistenza e di colore blu scuro. Il vino alla vista è ricco di colore, con un largo ventaglio di profumi fruttati carichi e freschi, il sorso è vigoroso ed energico, morbido ed elegante con una fitta trama tannica. Si può considerare l’azienda di Donatella Cinelli Colombini in Val D’Orcia la promotrice della riscoperta del Foglia Tonda, arrivato nella sua Tenuta nell’anno 2000, dove ha trovato magicamente un territorio altamente vocato per ridare vita e dignità a questo raro e prezioso vitigno dove attraverso diverse variabili di impianti in vigna e in cantina, oggi si può affermare che il Foglia Tonda regali un vino più potente del Sangiovese. Così il connubio con il Sangiovese è quasi d’obbligo come lo dimostra il Cenerentola Doc Orcia, un blend di Sangiovese al 65% e rimanente Foglia Tonda, dal colore rosso rubino intenso. All’olfatto una trama di profumi di piccoli frutti rossi e note speziate. Al palato è armonico, intenso, strutturato.