Parma, giustizia è fatta

La Corte federale d'Appello ha derubricato quello che per la Procura era un tentato illecito a una più leggera slealtà sportiva. E così ieri il verdetto dopo l'udienza romana ha inflitto cinque mesi di squalifica a Calaiò (prima erano due anni) e cancellati 5 punti di penalizzazione chiesti in primo grado per il Parma. Grande soddisfazione da parte della dirigenza crociata: «Le accuse non ci riguardavano, su di noi è stato gettato troppo ingiustificato fango. Ma ora ripartiamo più forti».