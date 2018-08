Come il più classico dei vini buoni: Damiano Verri invecchia e migliora. Il giocatore parmigiano, a 33 anni, non smette di inanellare successi. Soprattutto nel 3x3, da anni la sua specialità: con il Team Cobram ha vinto lo scudetto, dopo quello del 2016. E da qualche giorno è arrivata la notizia di un suo clamoroso ritorno in serie A1 (l’anno scorso era in C Gold a Gazzada), in quella Pallacanestro Varese che l’ha svezzato nel grande basket tra il 2004 e 2006.