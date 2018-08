Venerdì, tradizionale inserto weekend con la Gazzetta in edicola. Ecco un "antipasto" dei tantissimi appuntamenti. Dalla Bassa alla montagna, le feste estive domineranno anche questo fine settimana. Protagonista assoluta sarà la polenta, al centro di ben due eventi: la Sagra della polenta ad Alberi di Vigatto e la Festa della polenta a Cella di Noceto. Ma anche a San Secondo si fanno le cose in grande con la sei-giorni della Fiera della spalla e della fortanina, iniziata ieri e che proseguirà fino a martedì. Se invece si vuole brindare all'estate si potrà andare al Festival della bollicina di Borgotaro. Chi ama lo sport potrà cimentarsi in tante discipline diverse a "Un Po di sport" a Mezzani, mentre gli amanti del cavallo non possono perdere la Fiera della transumanza a Casarola.