Un bando per fare il tutor per gli studenti-detenuti

Un bando aperto agli studenti e ai ricercatori dell’Università di Parma, per diventare tutor in grado di aiutare i detenuti iscritti all’ateneo e facilitare le loro interazioni con i docenti titolari dei corsi. Sono due le tipologie di tutorato previste, con graduatorie distinte: tutor di coordinamento (fino a un massimo di 200 ore) e didattico (fino a 30 ore). L’assegno prevede un compenso orario di 10 euro per l’attività di coordinamento e di 20 per quella didattica.

La domanda è scaricabile dal sito della "U.O. Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco" e dovrà essere compilata dal 5 settembre al 28 settembre 2018 e inviata dal proprio indirizzo e-mail a protocollo@unipr.it, oppure tramite posta elettronica certificata personale (allegando fotocopia della carta d’identità) a protocollo@pec.unipr.it, entro le ore 13 del 28 settembre.