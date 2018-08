Sull'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola la Regione scende in campo. In un documento approvato dalla giunta emiliano romagnola si annunciano controlli sulle autodichiarazioni e denunce per chi certifica il falso. E si chiarisce che in Emilia Romagna, qualunque cosa decida il Parlamento, continuerà ad essere applicata la legge regionale che prevede l'obbligo vaccinale per l'iscrizione ai nidi.