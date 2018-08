Inglese, bomber di provincia

«Sono qui perché a Napoli temevo di trovare poco spazio. E così ho parlato con Ancelotti: lui mi ha chiesto di restare ma alla fine mi ha lasciato libero di scegliere. E io voglio essere ancora protagonista in serie A». Dopo aver fatto tanta gavetta in provincia: Pescara, Lumezzane, Carpi, Chievo. Adesso il Parma s'aggrappa a lui per tener testa alla Juve. «Loro sono fortissimi, ma noi raddoppieremo gli sforzi. Chissà...»