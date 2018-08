Da Colorno a Lagrdei, l'anteprima degli appuntamenti del weekend

Come ogni venerdì torna, sulla Gazzetta di Parma in edicola, l'inserto weekend, l'agenda per il tempo libero nel Parmense: appuntamenti e eventi dall'Appennino alla Bassa. E, tradizionalmente, anche il sito web propone una succosa anteprima, i cinque appuntamenti..."imperdibili".

Ecco i cinque appuntamenti da non perdere nel fine settimana in città e provincia:

1) Tutti Matti a Colorno: da venerdì a domenica spettacolo e divertimento

2) L'Avis compie 50 anni, festa a San Prospero venerdì e domenica

3) Quartiere Montanara: sabato e domenica quartiere in festa. Per i podisti si corre la Montanara Running

4) A Parma e Collecchio, sabato e domenica, sarà di scena il "Tomaca Fest": convegni, mostre e cucina dedicati al Pomodoro

5) Lagdei: sabato e domenica l'Appennino svela i suoi tesori: Escursioni e eventi