Ora legale tutto l'anno? I nostri lettori dicono sì

Circa 4 milioni di europei chiedono di abolire l'ora legale ritenendone superate le ragioni quale il risparmio energetico e adducendo anche motivi di sanità pubblica come i costi dei disturbi del sonno provocati dal cambiamento orario.

La questione è ora nelle mani della Commissione Ue, che ne pubblicherà a breve i risultati ufficiali, forse già domani, e presenterà poi le sue raccomandazioni sul da farsi. La direttiva Ue che armonizza il passaggio ora solare-legale è del 2000, ma nella maggior parte dei Paesi questo veniva applicato già prima ed è stato usato per la prima volta durante la Prima guerra mondiale. Abbiamo chiesto la vostra opinione in un sondaggio: favorevoli o contrari all'ora legale tutto l'anno (Guarda)? Tantissimi voti. I nostri lettori per la grande maggioranza (67%) sono favorevoli all'ora legale tutto l'anno.