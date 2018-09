La festa del Taro Taro Story a Giarola, Wine O'Clock a Felino e i 20 anni dei Dark Lunacy

Dopo le vacanze estive Parmagiornoenotte torna alla grande con un sacco di eventi. L'inserto della Gazzetta, in edicola al giovedì, ospita in copertina la festa alla Corte di Giarola del Taro Taro Story, ma anche il concerto per i 20 anni dei Dark Lunacy, il Wine O'Clock al Castello di Felino e la sfida tra band a Porporano. Tanti infatti gli appuntamenti della settimana con concerti e aperitivi da non perdere. Non mancano le rubriche: Platinette, Moda & Dintorni e la coppia della settimana, che è quella di Beatrice e Filippo. Tante anche le foto delle vostre serate. E se volete pubblicarle inviatele a mvaroli@gazzettadiparma.net