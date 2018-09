Al volante di Volvo XC40 D4 R-Design

COMFORT 8,5

Al test più impegnativo - quello delle vacanze - il Suv compatto di Volvo non ha fatto una piega: spazio a bordo grazie anche ai generosi vani nelle portiere, tanta praticità nel bagagliaio, poco rumore in marcia. Del resto l'assegno per la R-Design da 190 Cv non va lontano dai 50mila euro

MOTORE 7,5

Il 4 cilindri a gasolio è sufficientemente brioso (per divertirsi però va impostato in Dynamic) ma i consumi potrebbero essere migliori. Nell'utilizzo reale difficile andare oltre i 13 km/litro

SICUREZZA 9

Bella scoperta, si dirà: è una Volvo... Cullati da frenate di emergenza e rassicuranti sensori, ci si adagia di fronte al sistema Pro Pilot, molto vicino alla guida automatica. In autostrada è una meraviglia, un po' più difficile l'utilizzo nel traffico normale, soprattutto quando si incrocia una rotonda

ASSETTO 8

Morbido quanto basta per viaggiare comodi, ma se si spinge nonostante un leggerissimo rollio compatibile con l'altezza, XC40 si incolla con molta decisione all'asfalto

DESIGN 9

Linee svedesi impeccabili. Così riconoscibili eppure così originali. Difficile passare inosservati a bordo di XC40...

A.T.