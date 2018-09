Nel 2020 il ponte sul Taro dovrà rimanere chiuso per molti mesi

Quando si dovrà intervenire per risolvere il problema delle infiltrazioni d'acqua, il ponte della via Emilia sul Taro dovrà rimanere chiuso per parecchi mesi, probabilmente fra l'inizio del 2020 e il settembre dello stesso anno. A spiegarlo sono stati ieri l'assessore del Comune di Parma Michele Alinovi e i sindaci di Noceto Fabio Fecci e di Fontevivo Tommaso Fiazza, presentando lo stato di avanzamento del progetto di fattibilità per il restauro della storica struttura voluta da Maria Luigia.