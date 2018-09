Domenica apre la stagione venatoria: ecco le limitazioni

Domenica 16 settembre dopo le 5 giornate di preapertura ad alcune specie di fauna migratoria e/o “problematica”, il calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna, prevede l’apertura della caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria ad esclusione della caccia al cinghiale esercitata in forma collettiva, che apre il 3 ottobre.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) della nostra Provincia hanno applicato programmi di gestione che prevedono limitazioni a giorni, orari e carnieri rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale. Qui di seguito indichiamo le variazioni per ogni A.T.C.

A.T.C. PR 1

1- riduzione della stagione venatoria per la lepre con chiusura il 18/11;

2- riduzione della stagione venatoria per la femmina del fagiano con chiusura l’11/11;

3- riduzione dell’orario di caccia per la lepre con termine alle ore 12:00;

4- riduzione dell’orario di caccia per fagiano con termine alle ore 12 fino alla quinta domenica di caccia;

5- dall’1/10 al 14/10 limitazione delle giornate di caccia a lepre e fagiano, in tre giornate fisse a settimana (mercoledì, sabato,

domenica);

6- limitazione dell’esercizio venatorio alla fauna migratoria da appostamento, da praticarsi esclusivamente all’interno della

sola fascia perifluviale compresa entro i 50 metri dalla battigia dei corsi d’acqua;

A.T.C. PR 2

1- riduzione della stagione venatoria per la lepre con chiusura il 18/11;

2- riduzione della stagione venatoria per la femmina del fagiano con chiusura il 31/10 e limitazione di prelievo di 1 sola

femmina al giorno per tutta la stagione venatoria;

3- riduzione dell’orario di caccia alla stanziale con termine alle ore 12:00 nelle prime tre settimane di caccia;

4- limitazione delle giornate di caccia alla stanziale in tre giornate fisse nella terza settimana (mercoledì, sabato, domenica)

dall’1/10 fino al 07/10;

5- limitazione dell’esercizio venatorio alla fauna migratoria da appostamento, da praticarsi esclusivamente lungo i corsi dei

fiumi Po e Taro, all’interno della fascia compresa entro i 50 metri dalla battigia;

6- limitazione della caccia alla pernice rossa cacciabile fino al 31/10;

A.T.C. PR 3

NESSUNA LIMITAZIONE AL CALENDARIO REGIONALE

A.T.C. PR 4

1- limitazione del carniere stagionale a n. 6 capi per la lepre ed a n. 16 per il fagiano;

2- riduzione dell’orario di caccia alla lepre con termine alle ore 13.00;

3- riduzione della stagione venatoria per la femmina del fagiano con chiusura la terzultima domenica di novembre;

4- per il cacciatore divieto di caccia a lepre e fagiano nella giornata in cui esercita la caccia al cinghiale;

A.T.C. PR 5

1- apertura della caccia per tutta la fauna stanziale al 1/10;

2- la femmina del fagiano è cacciabile fino al 25/11;

3- nella giornata di mercoledì è praticabile unicamente la caccia al cinghiale;

A.T.C. PR 6

1- apertura per tutta la fauna selvatica stanziale al 3/10;

2- la lepre è cacciabile sino alle ore 14;

3- la femmina di fagiano è cacciabile fino al 25/11;

4- la starna non è cacciabile;

A.T.C. PR 7

NESSUNA LIMITAZIONE AL CALENDARIO REGIONALE

A.T.C. PR 8

1- la lepre è cacciabile fino alle ore 13;

2- la femmina di fagiano non è cacciabile nel distretto n. 3 (comuni di Parma, Noceto, Collecchio, Felino);

A.T.C. PR 9

1- apertura della caccia alla selvaggina stanziale al 30/09 ad eccezione di lepre e fagiano la cui apertura è rimandata al 1/10;

2- limitazione del carniere stagionale a n. 8 capi per la lepre ed a n. 10 per il fagiano;

3- nella stessa giornata è vietato al cacciatore esercitare la caccia sia al cinghiale che alla fauna stanziale e migratoria;

In tutti gli A.T.C. la beccaccia è cacciabile fino al 20 (venti) gennaio 2019.

Per tutto quanto non menzionato sopra, si fa riferimento al calendario venatorio regionale.