Venerdì, ecco l'inserto weekend: la TOP 5

Domani tradizionale appuntamento con l'inserto Weekend con la Gazzetta. Ecco una piccola anticipazione

1) E PALIO SIA. IL MEDIOEVO CHE SEDUCE LA CITTA'

Domani e domenica edizione numero 34 fra sfide, rievocazioni e spettacoli Le novità: la corsa dei Giovani e la Special Olympics. Tutte le gare e gli eventi (foto archivio)

2) ORTOCOLTO A BUSSETO

Fiori, giardini, piante, favole, dibattiti: il fascino evergreen della botanica (foto Panni)

3) IN ROCCA DiVino E' IL TRAMONTO

Le eccellenze enogastronomiche: fa tappa a Fontanellato il tour del gusto dell'Emilia Romagna (foto De Carli)

4) L'ESTATE SI CHIUDE A LAGDEI

In Alta Val Parma fuochi, stelle, magie dei boschi più le gare di Orienteering per bambini e adulti (foto Minozzi)

5) LA FESTA E' ALL'ARCI COLOMBOFILI

Cultura, musica, cucina e politica con Bonaccini, Pizzarotti, Guerra, Dente, "Ape" e Luciana Castellina