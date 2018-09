Anteprima gratuita (per 80 nostri lettori) di "Tutti in piedi"

Anteprima gratuita per i nostri lettori di “Tutti in piedi”al THE SPACE PARMA CAMPUS il 18 settembre alle ore 20.30

Sono a disposizione 40 inviti validi per 2 persone per un totale di 80 posti.

E’ la storia si Jocelyn (Franck Dubosc), un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence (Alexandra Lamy) che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.

Potrete ottenere il vostro invito andando all’indirizzo Internet http://blueblu.viaposta.it/LaGazzettadiParma.html

per poi seguire le istruzioni