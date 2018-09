Diesel «Stop agli Euro 4? Valutiamo una deroga»

Il Pair 2020, il Piano aria integrato regionale parla chiaro: dal primo ottobre, e fino al 31 marzo, i diesel Euro 4 non potranno circolare dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, e durante le domeniche ecologiche. A Parma il divieto sarà esteso nell'area racchiusa dall'anello delle tangenziali. Ma il nuovo divieto che limiterebbe la circolazione a quasi 13 mila veicoli di residenti in città potrebbe essere rivisto.

«Vogliamo usare questa settimana per valutare se ci sono possibilità di deroga», anticipa il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sempre durante il dibattito alla festa dell'Arci. L'idea di fermare i veicoli diesel Euro 4 era stata messa nero su bianco dai governatori delle Regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), ma al momento sarebbe solo l'Emilia Romagna a vietare la circolazione, all'interno delle zone urbane dei comuni con più di 30 mila abitanti, a questi veicoli. Di fronte a questa corsa solitaria, Bonaccini si è dimostrato disponibile a rivedere l'applicazione imminente del divieto, anche se ha subito specificato: «Sono disposto a perdere un voto e a prendere un applauso in meno se nei prossimi anni adotteremo provvedimenti per avere un'aria più pulita».

Chi ha un atteggiamento più intransigente è il sindaco Federico Pizzarotti. «Spero che non concederete la deroga. Non fatevi intimorire», consiglia il primo cittadino, per poi rincarare la dose: «Dobbiamo tracciare un solco».

Per Pizzarotti, il divieto che colpirà i diesel Euro 4 «non deve essere visto come l'invito a cambiare l'auto, ma a modificare le abitudini negli spostamenti, perché anche se ho un Euro 6 e lo uso per fare 400 metri e accompagnare mio figlio a scuola, tenendo il motore sempre acceso, è sbagliato».