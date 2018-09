Ricostruzione ponte Morandi, Pizzarotti: "Toti commissario"

«Toti dovrebbe essere il commissario della ricostruzione a Genova, anche in passato dove sono accadute tragedie come quella di Ponte Morandi è sempre stato nominato il presidente della Regione». Così Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex esponente del M5s, questa mattina a Genova per presentare 'Italia in Comunè, il partito che ha fondato in primavera. «Perchè non è stato scelto Toti? Lui sta lavorando per risolvere i problemi e ovviamente deve dialogare con Autostrade. Forse è scattato il 'metodo del M5S': se non sei d’accordo con noi, ti escludiamo. Il concetto non è complicato: non ammettono di essere criticati». All’Auditorium Montale del Teatro Carlo Felice di Genova davanti ad una discreta platea Pizzarotti ha spiegato anche i prossimi passi del partito; «Le Europee? Stiamo valutando, siamo concentrati sulle regionali dove saremo presenti in modo massiccio da Emilia Romagna all’Abruzzo e sicuramente la Sardegna».