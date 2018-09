«Le mie paure? Sono le classiche paure banali dell'individuo, cose come la claustrofobia o la paura dell'altezza. Ma, da cittadino americano, oggi sono altre le cose che mi spaventano realmente. La cosa che oggi negli Stati Uniti inquieta realmente è la profonda spaccatura politica che ci caratterizza». il maestro del thriller americano Jeffery Deaver torna a Parma per presentare il suo ultimo libro «Il taglio di Dio», appena uscito per Rizzoli Editore.

L’incontro, promosso dal Servizio Biblioteche dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma, si terrà stasera alle 21 a Teatro Due e sarà aperto al pubblico liberamente fino ad esaurimento dei posti disponibili.